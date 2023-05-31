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BMW интегрировала поддержку видеоигр в мультимедийную систему автомобилей

Компания BMW расширит функциональность мультимедийной системы своих автомобилей, внедрив в нее поддержку видеоигр, сообщил немецкий автопроизводитель.

BMW позволит запускать видеоигры в автомобилях
© Газета.Ru / BMW

Встроенная в мультимедиа-систему игровая платформа AirConsole позволит запускать видеоигры на центральном экране, используя смартфоны в качестве контроллеров. Первой новую функцию получит электромобиль BMW i5 с широкоформатным изогнутым экраном Curved Display, позже игры будут доступны и владельцам других моделей марки.

На старте проекта владельцам BMW будут доступны 15 игр, включая гонки, стратегии, викторины и головоломки. В будущем их количество увеличится, пообещал производитель. Использовать мультимедиа-систему для игр можно только в случае, когда автомобиль припаркован, отметили в BMW.

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