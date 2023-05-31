BMW позволит запускать видеоигры в автомобилях

Компания BMW расширит функциональность мультимедийной системы своих автомобилей, внедрив в нее поддержку видеоигр, сообщил немецкий автопроизводитель.

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Встроенная в мультимедиа-систему игровая платформа AirConsole позволит запускать видеоигры на центральном экране, используя смартфоны в качестве контроллеров. Первой новую функцию получит электромобиль BMW i5 с широкоформатным изогнутым экраном Curved Display, позже игры будут доступны и владельцам других моделей марки.