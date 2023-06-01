Насколько новые автомобили в России подорожали в мае

Стоимость новых автомобилей в России в мае увеличилась до семи процентов.

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К таким выводам пришло Национальное агентство промышленной информации (НАПИ), изучив свежие ценники. Наибольшим подорожанием отметились легковые автомобили китайских брендов — в основном Haval. Из российских марок прайс-листы пересмотрела только Lada, изменив стоимость двух моделей — бестселлера Lada Granta и внедорожника Lada Niva Travel.

Ни один из присутствующих на рынке официально производителей в мае цены не снизил, отметили в НАПИ. В апреле по сравнению с мартом легковушки тоже подорожали, а в марте было зафиксировано последнее на сегодняшний день снижение цен.

Наименьшей прибавкой отметилась Lada Niva Travel: внедорожник в комплектациях Luxe, [Black] и «хоккейной» KHL подорожал на один процент. Другие его версии стали дороже на два-три процента. Lada Granta прибавила от двух до пяти процентов. Максимально выросла стоимость исполнения Club: за такой лифтбек теперь просят от 894 900 рублей.

Китайский Haval поднял цены на четыре российские модели: Jolion, Dargo, F7 и F7x. Размер прибавки варьируется от двух до семи процентов. F7 и F7x подорожали минимально, Jolion — чуть заметнее, а стоимость Dargo и Dargo X в комплектациях Comfort и Elite выросла на максимальные семь процентов. Базовый кроссовер теперь стоит 2 999 900 рублей.

Также на шесть-семь процентов увеличилась стоимость GAC GS8, который тоже почти достиг начальной цены в три миллиона рублей. На два процента подорожал Tank 500 — старшая из двух моделей китайской марки, за которую просят от 5 199 000 рублей.