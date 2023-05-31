$80.99+0.3186.50-0.01

"АвтоВАЗ" начал отгрузку обновленных Lada Vesta дилерам

В России начался прием заказов на обновленные Lada Vesta, стартовала отправка автомобилей в дилерские центры, объявил «АвтоВАЗ». Машины будут доступны в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

"АвтоВАЗ" начал принимать предзаказы на обновленные Lada Vesta
© LADA

Цена обновленной Lada Vesta начинается от 1,24 млн рублей (в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем). Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Выпуск автомобилей с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором начнется в I квартале 2024 года.

В базовое оснащение Vesta входят две подушки безопасности, система ABS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.

На «АвтоВАЗе» отметили, что в салоне обновленной Vesta применены новые материалы отделки, на обивке задних дверей появились карманы под напитки, а для переднего пассажира предусмотрена ниша для смартфона. Другими нововведениями стали цифровая приборная панель и мультимедийная система с 10-дюймовым экраном в старших комплектациях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий