"АвтоВАЗ" начал принимать предзаказы на обновленные Lada Vesta

В России начался прием заказов на обновленные Lada Vesta, стартовала отправка автомобилей в дилерские центры, объявил «АвтоВАЗ». Машины будут доступны в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross.

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Цена обновленной Lada Vesta начинается от 1,24 млн рублей (в комплектации Comfort с 90-сильным двигателем). Для стартовой комплектации будет доступен выбор из 90 или 106-сильного двигателя в связке с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Выпуск автомобилей с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором начнется в I квартале 2024 года.

В базовое оснащение Vesta входят две подушки безопасности, система ABS, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, запуск двигателя кнопкой, электростеклоподъемники всех дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, дисковые тормоза задних колес и другие опции.