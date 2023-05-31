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На авторынке представили Audi A6 и Audi A7 2024

Компания Audi в скором времени переработает свой модельный ряд. При этом модели A6 и A7 пока остаются в линейке. Их собираются улучшить к 2024 модельному году, пишет Ixbt.com.

На авторынке представили Audi A6 и Audi A7 2024
© Audi

«Изменения включают обновленную переднюю часть кузова, новый дизайн колес, а также новые функции, которые входят в стандартные комплектации машин. Это касается также моделей S6, S7 и A6 Allroad», - пишет портал.

Переднюю решетку и бамперы A6 и A7 уже изменили.

Audi

Европейским покупателям будут доступны колеса размером от 17 до 21 дюйма. В США они поставляются стандартно с 19-дюймовыми колесами.

Кроме того, скорректируется цветовая палитра. Технология помощи при парковке теперь станет стандартной функцией.

Компания подготовила различные версии внешнего вида машин. Так, есть базовая, расширенная и S Line.

A6 наделили 2-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 261 л.с. и 3-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 335 л.с..

A7 поставляют с V6, а S6 и S7. Отмечается, что у машины более мощный 444-сильный турбированный 2,9-литровый V6.

Стоимость объявят позднее. Старт продаж ожидается в конце года, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что один из московских дилеров привез в Россию партию новых лифтбеков Skoda Superb. Премиальный автомобиль предлагали за 3 млн 850 тысяч рублей, однако цена уже снижена — при покупке до конца мая он обойдется в 3 млн 670 тысяч рублей.

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