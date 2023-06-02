Volkswagen хочет «любой ценой» избежать скидочной войны

Компания Volkswagen заявила, что не собирается участвовать в войне скидок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного операционного директора Ральфа Брандштеттера. По его словам, у немецкого автогиганта сильная позиция в Китае, а потому он будет «любой ценой» избегать скидочных войн, которые производители развязали в борьбе за самый крупный авторынок мира. В приоритет Volkswagen ставит прибыльность, а не объем продаж, уточнил топ-менеджер.

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Volkswagen занимает важное место в Китае. В апреле, однако, он уступил местному BYD: он реализовал 183,5 тысячи машин, а Volkswagen — 174,2 тысячи, заняв 10,69 процента рынка. Лидирует BYD и по результатам первого квартала нынешнего года.

При этом в списке компаний-лидеров по продажам NEV (так в КНР называют электрокары и гибриды) Volkswagen не входит даже в первую пятерку: в апреле он занял восьмое место с 13,9 тысячами проданных машин (2,65 процента рынка).

Несмотря на растущую конкуренцию и давление со стороны соперников, Volkswagen не намерен вовлекаться в ценовую войну. Как отметил Брандштеттер, компания считает свою позицию устойчивой и будет и дальше ориентироваться на текущую бизнес-модель. По его прогнозу, к 2030 года китайский авторынок вырастет с нынешних 22 миллионов машин в год до 28-30 миллионов. Volkswagen при этом удовлетворит ежегодная реализация четырех миллионов автомобилей.