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«АвтоВАЗ» заявил о начале отгрузки Lada Vesta NG в дилерские центры

Производственные площадки начали отгрузку автомобилей Lada Vesta NG в дилерские центры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ».

В пресс-службе пояснили, что появилась возможность предзаказа машин Lada Vesta нового поколения (New Generation).

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Обновленные машины будут доступны покупателям в в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross, уточнили в компании. Цена машины в базовой комплектации начинается от 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новая Lada Vesta получила основательно, грамотно переработанный салон и «точечные» изменения экстерьера.

В частности, машине сменили передние крылья, поставили светодиодные фары и противотуманные огни.

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