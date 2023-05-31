«АвтоВАЗ» заявил о начале отгрузки Lada Vesta NG в дилерские центры
Производственные площадки начали отгрузку автомобилей Lada Vesta NG в дилерские центры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ».
В пресс-службе пояснили, что появилась возможность предзаказа машин Lada Vesta нового поколения (New Generation).
Обновленные машины будут доступны покупателям в в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross, уточнили в компании. Цена машины в базовой комплектации начинается от 1,2 млн рублей.
Ранее сообщалось, что новая Lada Vesta получила основательно, грамотно переработанный салон и «точечные» изменения экстерьера.
В частности, машине сменили передние крылья, поставили светодиодные фары и противотуманные огни.