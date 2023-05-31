«АвтоВАЗ» заявил о начале отгрузки Lada Vesta NG в дилерские центры

Производственные площадки начали отгрузку автомобилей Lada Vesta NG в дилерские центры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании «АвтоВАЗ» .

Обновленные машины будут доступны покупателям в в четырех типах кузова: седан, SW, седан Cross и SW Cross, уточнили в компании. Цена машины в базовой комплектации начинается от 1,2 млн рублей.