На российских границах установили систему электронной очереди для фур

С 1 сентября 2023-го на трех пограничных пунктах в России заработает система электронной очереди для фур. Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства.

Система начнет работу в пунктах пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном, «Забайкальск» — с Китаем, «Чернышевское» — с Литвой. На границе уже смонтировали необходимую инфраструктуру, которая позволит проезжать без очереди только грузовикам с почтой и гуманитарной помощью. Прочие перевозчики смогут заранее резервировать дату и время пересечения границы через специальный сервис на официальном сайте Росгранстроя. Для этого потребуется указать регистрационный номер автомобиля, вид перевозки и контактные данные.

Как отмечают в правительстве, новый механизм позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя. Как Минтрансе, выбранные погранпункты расположены на ключевых направлениях грузоперевозок, и потому они самые загруженные. Так, несмотря на круглосуточную работу «Забайкальска», время ожидания на этом пункте у водителей может занимать два-три дня.