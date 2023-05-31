«Ниву» превратили в багги с турелью для противотанковой ракеты

Тюнинговая компания F-Design из Тольятти наладила выпуск багги "Арта" на шасси "Нивы". Автомобиль снабжен турелью для ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), но может быть изготовлен и в гражданском варианте. Об этом сообщает Telegram-канал "Автопоток".

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Телеграм-канал Автопоток

По его данным, автомобили оснащаются бензиновым двигателем 2.0 мощностью 115 л.с. Также багги на основе "Нивы" получил усиленный кузов и подвеску с увеличенным дорожным просветом. Турель для ПТРК смонтирована в задней части машины. Утверждается, что такой автомобиль можно заказать и для гражданского применения, но без возможности выезда на дороги общего пользования.

Телеграм-канал Автопоток