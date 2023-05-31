Цену ОСАГО предложили привязать к уровню локализации автомобилей

Стоимость ОСАГО в России могут привязать к степени локализации автомобилей.

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Новое предложение внесли на рассмотрение члены Совета Федерации. Сенаторы предлагают внести изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Такое решение специалисты приняли в связи с идеей снижения ставок полиса обязательного автострахования для российских машин.

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил снижать ставки по ОСАГО для владельцев транспортных средств, собранных в России. Причем стоимость полиса будет зависеть от уровня локализации. Согласно тексту законопроекта, «к автомобилям, произведённым на территории Российской Федерации, с уровнем локализации в 2023 году – не менее 1300 баллов; в 2024 году – не менее 1700 баллов; в 2025 году – не менее 2000 баллов; в 2026 году – не менее 2500 баллов устанавливаются пониженные базовые ставки».

Сенатор подчеркнул, что в прошлом году МВД зарегистрировало более 1,8 миллиона нарушений, связанных с ОСАГО. При этом стоимость полиса в последнее время продолжала расти, что делало страхование невыгодным для владельцев недорогих отечественных машин.