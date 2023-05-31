В Россию привезли партию внедорожников Suzuki Jimny

В Россию привезли внедорожники Suzuki Jimny из Японии и Индии за 3,3 миллиона рублей.

Autonews.ru сообщает, что для покупки доступны автомобили, ввезенные из других стран обходными путями. При этом компания Suzuki, в отличие от других японских марок, с нашего рынка не уходила, и продолжает продавать официально ввезенные в Россию машины. Но их мало, и в основном это автомобили прошлых годов выпуска. Между тем, на классифайдах можно найти и свежие Jimny, собранные в 2023 году — например, совершенно новый внедорожник выставлен на Drom.ru за 3,5 миллиона рублей.

Autonews.ru выяснил, что партия Jimny японской и индийской сборки была ввезена в Россию через Казахстан. Стоимость таких внедорожников, оснащенных автоматичной коробкой передач, варьируется в зависимости от комплектации от 3 300 000 до 3 700 000 рублей. «Официальные» же Suzuki Jimny из старых партий найти достаточно проблематично — сразу несколько дилеров заявили, что такие автомобили закончились. Впрочем, в некоторых салонах остались машины трехлетней давности, за них просят 4,3 миллиона.

Сама же Suzuki продолжает осуществлять деятельность в России, и даже провела в мае дилерскую конференцию. В ходе мероприятия продавцам озвучили основные направления работы на 2023 год: автопроизводитель намерен сохранить бизнес с России, Казахстане и Беларуси и «адаптироваться к новым вызовам».