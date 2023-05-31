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Вот так будет выглядеть новая Toyota Alphard

В Сети опубликовали первые «живые» фотографии нового Toyota Alphard. Снимки минивэнов в черном и белом кузовах, сделанные на производственной площадке, появились на сайте издания Paultan.

Вот так будет выглядеть новая Toyota Alphard
© motor.ru
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Автомобиль нового поколения, стилистически напоминающий Lexus LM, получил огромную решетку радиатора, интегрированную с головной оптикой. Кроме того, машина отличается более агрессивным дизайном и задними фонарями различной формы.

motor.ru

Новую Toyota Alphard оборудовали трехмерной массивной решеткой радиатора с ячеистой структурой, в которую интегрирована узкая головная оптика, и крупными воздухозаборниками. При этом противотуманные фары с хромированной окантовкой расположились в нижней части бампера.

motor.ru

Минивэн построен на модульной архитектуре TNGA-K. На ней же базируется Lexus LM второго поколения, с которым Alphard делит силовую структуру кузова и технические узлы. Ожидается, что моторная гамма модели будет состоять из нескольких наддвуных «четверок» и электрической силовой установки. Премьера нового поколения Toyota Alphard состоится в июле 2023 года.

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