Выпуск легковых машин в апреле в России вырос в годовом сравнении на 33%

По данным Росстата, в стране произвели 26,4 тыс. автомобилей. При этом по отношению к марту 2023 года производство уменьшилось на 18,8%.

Всего в январе — апреле этого года было выпущено 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, отметили в ведомстве.