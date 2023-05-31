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Выпуск легковых машин в апреле в России вырос в годовом сравнении на 33%

По данным Росстата, в стране произвели 26,4 тыс. автомобилей. При этом по отношению к марту 2023 года производство уменьшилось на 18,8%.

Выпуск легковых машин в апреле в России вырос в годовом сравнении на 33%
© РИА Новости

Всего в январе — апреле этого года было выпущено 113 тыс. легковых автомобилей, что на 57,2% меньше, чем за аналогичный период 2022-го, отметили в ведомстве.

Выпуск грузовых автомобилей в апреле этого года увеличился на 15,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил 14,2 тыс. единиц.

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