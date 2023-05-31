Электромобили в Китае стали качественнее в 2023 году

Аналитики китайского подразделения рейтингового агентства JD Power опубликовали собственную статистику.

«В условиях растущей конкуренции на рынке важно улучшить взаимодействие с пользователем, автопроизводителям важно понимать спрос потребителей», – Элвис Янг, генеральный менеджер сегмента автомобильных продуктов JD Power China.

Китайские аналитики опубликовали статику по удовлетворенности покупателей электромобилями и гибридами собственного производства. Рейтинг строился по итогам опроса тех, кто владеет китайским электрокаром или гибридом от двух до шести месяцев. При сравнении с прошлогодними показателями оказалось, что покупатели машин на новых видах энергии заметно довольнее.

max-cars.ru

Средний балл оказался на уровне 776 из 1000, что на 37 баллов больше цифры 2022 года. Это говорит о том, что рынок автомобилей на новых типах энергии в Китае стремительно развивается и повышает качество выпускаемой продукции. Лидерами по удовлетворенности покупателей в разных сегментах стали:

Geometry E, Aion Y/Y Plus, BYD Dolphin, BYD Han BEV, XPeng G9, NIO ET7, DEEPAL SL03.