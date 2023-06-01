В России продолжат выпускать «упрощенные» автомобили

Правительство России продлило до 1 февраля 2024 года срок действия упрощенного технического регламента по выпуску автомобилей. При этом предусматривается поэтапное возвращение требований — с июня текущего года к экологическому классу двигателей, а с декабря к обязательному оснащению автомобилей системой ABS. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

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В Минпромторге подчеркнули, что сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими автопроизводителями страны и учитывают их технические возможности и готовность взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых транспортных средств необходимыми системами.

Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «2». Кроме того, с 1 декабря 2023 года к автомобилям будет предъявляться обязательное требование по оснащению антиблокировочной системой тормозов, — рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее Минпромторг России анонсировал отмену с 1 июня упрощенного порядка ввоза иномарок. Это означает в том числе возобновление обязательной установки на все импортные авто устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». За отсутствие системы будет грозить штраф в 50 тысяч рублей.