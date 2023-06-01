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Россияне массово не захотели пересаживаться на электрокары

Большинство россиян заявили, что не хотят пересаживаться на экологичный транспорт, в том числе на электрокары. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне массово не захотели пересаживаться на электрокары
© Getty Images

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России. 40 процентов из них оказались готовы перейти на экотранспорт, при этом остальные 60 процентов заявили, что не рассматривают такую возможность. В качестве причин они назвали отсутствие необходимой инфраструктуры, сложности для поездок на дальние расстояния и возможную небезопасность экотранспорта.

При этом 16 процентов опрошенных готовы отказаться от привычных автомобилей ради электрокаров, если получат за подобное решение бонусы. Так, 30 процентов из них захотели получить денежную выплату, 25 процентов — скидку на покупку электромобиля или возможность не платить налог на такое транспортное средство. При этом 15 процентов россиян пересядут на экотранспорт, если им предоставят льготную страховку.

Ранее в опросе страховой компании «Росгосстрах» и ГК АВТОДОМ более 30 процентов россиян заявили, что планируют перейти на электрокары. Пять процентов опрошенных посчитали подходящим вариантом гибридную машину, которая работает и с помощью двигателя внутреннего сгорания, и от энергии аккумулятора.

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