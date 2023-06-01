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Tesla удваивает скидки на электрокары Model 3 в США

Американский автопроизводитель Tesla Inc. существенно увеличил скидки на некоторые уже выпущенные новые электрокары Model 3. Кроме того, как пишет SPEEDME.RU, компания предложила скидки на Model Y и другие электромобили из своих запасов в Соединенных Штатах.

Tesla удвоила скидки на электрокары Model 3 в США
© globallookpress.com

Это было сделано в первую очередь для того, чтобы привлечь покупателей на фоне экономической неопределенности. Также причинами такого решения стали растущая конкуренция и предстоящий редизайн основной модели Tesla.

После объявленного снижения цен вариант Model 3 из запасов оценили в 42 060 долларов. Скидка, таким образом, составила 2 680 долларов. Это в два раза больше, нежели скидка размером в 1 300 долларов на электромобили Model 3, которая была предложена менее 2-ух недель назад.

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