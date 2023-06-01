Tesla удвоила скидки на электрокары Model 3 в США

Американский автопроизводитель Tesla Inc. существенно увеличил скидки на некоторые уже выпущенные новые электрокары Model 3. Кроме того, как пишет SPEEDME.RU, компания предложила скидки на Model Y и другие электромобили из своих запасов в Соединенных Штатах.

Это было сделано в первую очередь для того, чтобы привлечь покупателей на фоне экономической неопределенности. Также причинами такого решения стали растущая конкуренция и предстоящий редизайн основной модели Tesla.