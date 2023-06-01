Несмотря на то, что возможность сохранения режима упрощения будет действовать до 1 февраля следующего года, некоторые условия будут возвращены раньше. Согласно опубликованному документу, правительство РФ приняло решение о возвращении требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» поэтапно и продлении действия постановления N 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12 мая 2022 года с учетом новых требований до 1 февраля следующего года.