Упрощенный техрегламент для автомобилей сохранится
Российское правительство продлило упрощенный технический регламент для автомобилей с последующим поэтапным возвращением требований. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на то, что возможность сохранения режима упрощения будет действовать до 1 февраля следующего года, некоторые условия будут возвращены раньше. Согласно опубликованному документу, правительство РФ приняло решение о возвращении требований технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» поэтапно и продлении действия постановления N 855 «Об утверждении применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» от 12 мая 2022 года с учетом новых требований до 1 февраля следующего года.
Так, начиная с июня текущего года, будут возвращены требования к экологическому классу двигателя машины, а уже с декабря - требование к обязательной установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS).
Ранее сообщалось, что Минпромторг может вывести из параллельного импорта продукцию корпорации Johnson & Johnson.