Страховщики рассказали о цене ОСАГО на новую Lada Vesta

Накануне стало известно, что АвтоВАЗ начал отгружать дилерам первые Lada Vesta NG. В скором времени стартуют продажи новинки. Страховщики, опрошенные "Российской газетой", рассказали, во сколько обойдется ОСАГО на модель.

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Так, за новую Lada Vesta с двигателем 90 л.с. надо будет отдать минимум 5632 рубля, отмечают в Страховой Доме ВСК. А за машину с мотором 106 л.с. придется заплатить 6144 рубля.

В то же время в компании "Альфа Страхование" называют цифру в 7535 рублей. Это за ОСАГО для водителя в возрасте 30 лет (стаж 5 лет), регион использования - Москва, в полисе один человек. При этом там отмечают, что с двигателем 90 л.с. страховка будет на 10% дешевле.

В "Газпромбанк Автолизинге" добавляют, что ставка ОСАГО на транспортные средства категории "В" без прицепа (кроме такси) для юридических лиц варьируется от 9 861 рублей (на авто до 50 л.с.) до 26 296 рублей (на авто свыше 150 л.с.).

Что касается каско, то средний тариф для юридических лиц на Lada Vesta - 3,5-4% от стоимости транспортного средства. Он зависит от многих факторов - от цели использования, места эксплуатации, от убыточности компании лизингополучателя (высокая/низкая) и других.

Новая Lada Vesta доступна для покупки в четырех типах кузова: седан, кросс-седан, универсал и кросс-универсал. Цены варьируются от 1 239 900 до 1 689 900 рублей.