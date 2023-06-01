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Fiat представил крошечный электромобиль Topolino

Fiat представил крошечный электромобиль Topolino, который предназначен только для города. Как сообщает Autoblog, двухместное транспортное средство по закону не является автомобилем, из-за чего может не поступить в продажу за пределы Италии.

Название модели Topolino, что в переводе с итальянского означает «мышонок», было прозвищем оригинальной модели 500, выпускаемой в 1936-1955 годы. Однако вдохновение дизайнеры черпали уже во втором поколении 500, опираясь на стилистику тех лет.

Передняя часть электромобиля имеет небольшие круглые фары, круглые поворотники меньшего размера и металлическую полосу в качестве бампера. Дверей у машины нет — они заменены толстыми веревками, что отсылает к «пляжным» версиям Fiat 500 Jolly и 60 Jolly. Производитель пока не раскрывает снимки задней части, как и интерьера. Вместе с тем снимки сиденья напоминают аналогичные в Citroen Ami, который был представлен в 2020 году.

Характеристики пока тоже неизвестны, но, вероятно, они будут схожими с Citroen Ami. Этот электромобиль имеет силовую установку мощностью 8 л.с., и литий-ионный аккумулятор емкостью 5,5 кВт*ч. Запас хода составляет около 72 километров, что подчеркивает городскую направленность транспортного средства.

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