Фотошпионы в Австрии подкараулили прототип универсала Skoda Superb 2024 года

На фоне постоянно растущего потока внедорожников и кроссоверов Skoda удерживает свои позиции, предлагая предложения на базе автомобилей. Для тех, кто ищет доказательства, фотошпионы в Австрии сделали не менее 36 фотографий двух прототипов в действии. Один универсал, другой лифтбек.

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Следующий Superb скрывает подъемную дверь, которую нельзя назвать хэтчбеком, в гладком дизайне, излучающем атмосферу седана. В салоне можно увидеть складывающиеся задние сиденья.

Если бы положение камеры было дальше вперед, мы, вероятно, увидели бы бензиновый или дизельный четырехцилиндровый двигатель объемом не более 2,0 литров. Гибридная модель с подключаемым модулем будет частью линейки, но полноценный электромобиль пока не ожидается. Новый Superb будет использовать обновленную версию шасси Volkswagen MQB.

Основные изменения коснутся передней части: 8-угольная решетка радиатора большего размера, узкие фары по бокам и вертикально ориентированные угловые вентиляционные отверстия. Аналогичные изменения освещения происходят сзади в виде более тонких линз, и если мы увеличим шпионские фотографии сзади, мы сможем увидеть очертания огней под камуфляжной пленкой.

Что касается универсала, дизайн задних фонарей выглядит немного больше, чтобы лучше сочетаться с пропорциями большей задней части. Длинная крыша по-прежнему выглядит как рабочая лошадка, когда это необходимо, и как спортивный универсал, когда он свободен от привязанного прицепа. Прототип универсала также дает нам краткий обзор новой приборной панели Superb с большим количеством цифровых экранов.