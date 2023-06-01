Обходы четырех городов России собрались построить раньше срока

Автомобильные дороги в обход четырех городов России могут построить раньше срока. Об этом рассказал замдиректора департамента строительства правительства РФ Григорий Волков, пишет «Российская газета».

© Lenta.ru

Речь идет о трассах для объезда Астрахани, Дербента, Хасавюрта и Грозного. Начать строительство этих объектов планировали в 2025-2027 годах, но решили запустить работы в 2024-м, чтобы приблизить их ввод в эксплуатацию, пояснил Волков.

Замглавы департамента добавил, что сейчас обсуждается возможность привлечения внебюджетных средств для финансирования этих объектов. Волков отметил, что в скором времени должны ввести в эксплуатацию другие две трассы — западный обход Краснодара и обход Аксая.