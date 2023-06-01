Toyota начнет производство огромного трехрядного внедорожника

С 2025 года Toyota начнет производство аккумуляторного электрического внедорожника. Его запустят

на заводе Toyota Motor Manufacturing, штат Кентукки, передает Ixbt.com.

Губернатор Энди Бешир назвал данное событие невероятным. Он отметил, что Кентукки становится «центром сегмента электромобилей».

Данный автомобиль - первый полностью электрический трехрядный внедорожник и первый электромобиль Toyota, сконструированный в США.

По словам президента Toyota Kentucky Сьюзан Элкингтон, рынок трехрядных внедорожников расширяется, «и электрификация этих продуктов, как мы видим, меняется, люди все больше переходят на электромобили».

Кроме того, Toyota объявила о дополнительных инвестициях в свой завод по производству аккумуляторов в Северной Каролине.