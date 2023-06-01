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Toyota начнет производство огромного трехрядного внедорожника

С 2025 года Toyota начнет производство аккумуляторного электрического внедорожника. Его запустят

Toyota начнет производство огромного трехрядного внедорожника
© globallookpress.com

на заводе Toyota Motor Manufacturing, штат Кентукки, передает Ixbt.com.

Губернатор Энди Бешир назвал данное событие невероятным. Он отметил, что Кентукки становится «центром сегмента электромобилей».

Данный автомобиль - первый полностью электрический трехрядный внедорожник и первый электромобиль Toyota, сконструированный в США.

По словам президента Toyota Kentucky Сьюзан Элкингтон, рынок трехрядных внедорожников расширяется, «и электрификация этих продуктов, как мы видим, меняется, люди все больше переходят на электромобили».

Кроме того, Toyota объявила о дополнительных инвестициях в свой завод по производству аккумуляторов в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что в Россию завезли культовые внедорожники Toyota Land Cruiser 70 в разных кузовах. Как сообщает портал «Автоновости дня», сейчас он доступен в трех различных модификациях по цене от 5,9 млн рублей.

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