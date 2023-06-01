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Эксперт озвучил прогноз цен на бензин этим летом

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не ожидает существенного подорожания бензина на АЗС этим летом. В беседе с NEWS.ru он заявил, что этого не произойдет, несмотря на рост инфляции.

Эксперт озвучил прогноз цен на бензин этим летом
© Unsplash

При этом, как уточнил эксперт, оптовая стоимость бензина с начала года повысилась на 50%, дизеля — на 15%.

На розничных ценах рост оптовых цен почти не отразился. И, по его словам, вряд ли отразится.

«Розничные цены на АЗС — это социально значимый товар, никто в текущей ситуации не допустит сильного роста цен на заправках, — подчеркнул эксперт.

По словам Скрябина, в настоящее время компенсация повышения оптовой стоимости происходит за счет сокращения маржи розничных продавцов.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 31 мая цена бензина Аи-95 обновила собственный исторический рекорд. По территориальному индексу Европейской части России бензин Аи-95 подорожал на 0,71% – до 62 074 рублей за одну тонну.

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