Эксперт озвучил прогноз цен на бензин этим летом
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин не ожидает существенного подорожания бензина на АЗС этим летом. В беседе с NEWS.ru он заявил, что этого не произойдет, несмотря на рост инфляции.
При этом, как уточнил эксперт, оптовая стоимость бензина с начала года повысилась на 50%, дизеля — на 15%.
На розничных ценах рост оптовых цен почти не отразился. И, по его словам, вряд ли отразится.
«Розничные цены на АЗС — это социально значимый товар, никто в текущей ситуации не допустит сильного роста цен на заправках, — подчеркнул эксперт.
По словам Скрябина, в настоящее время компенсация повышения оптовой стоимости происходит за счет сокращения маржи розничных продавцов.
По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 31 мая цена бензина Аи-95 обновила собственный исторический рекорд. По территориальному индексу Европейской части России бензин Аи-95 подорожал на 0,71% – до 62 074 рублей за одну тонну.