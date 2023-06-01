Volkswagen продал активы в России без права на обратный выкуп

Volkswagen продал активы в России без возможности обратного выкупа
Продажа активов Volkswagen в России не сопровождалась опционом на обратный выкуп. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.
Речь идет, в том числе, о заводе в Калуге. «Без опциона», — ответил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов на соответствующий вопрос.
Volkswagen сообщил о завершении продажи активов 19 мая. Новый владелец получит производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, склады и штат сотрудников.
В марте 2022 года автопроизводитель заявил о приостановке производства автомобилей в России, и в мае Минпромторг включил машины этой марки в перечень товаров, поставляемых в РФ по параллельному импорту. В июле стало известно, что Volkswagen закроет офис в Нижнем Новгороде.