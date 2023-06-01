Volkswagen продал активы в России без права на обратный выкуп

Продажа активов Volkswagen в России не сопровождалась опционом на обратный выкуп. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.

Речь идет, в том числе, о заводе в Калуге. «Без опциона», — ответил замглавы Минпромторга России Альберт Каримов на соответствующий вопрос.

Volkswagen сообщил о завершении продажи активов 19 мая. Новый владелец получит производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, склады и штат сотрудников.