Круглый руль Tesla Cybertruck представлен на официальном видео

По сообщению SPEEDME.RU, ранее Cybertruck от Tesla был запланирован с рулевым колесом в виде штурвала, похожим на последний вариант Model S и Model X. Но, как представлено на видео Tesla Bot Update, бренд электромобилей из Остина все же готовит вариант круглого рулевого колеса для своего пикапа.

Если автопроизводитель предложит круглое рулевое колесо как штурвал, то он избежит необходимости устанавливать программу адаптации. Нетерпеливым покупателям, забронировавшим Cybertruck, не придется доплачивать за замену рулевого колеса, если они считают, что штурвал непрактичен.

Пока еще рано говорить наверняка, что компания во главе с Илоном Маском будет делать в этом отношении. Производитель еще не раскрыл никаких официальных подробностей о предстоящем Cybertruck, поэтому нам придется подождать до конца года, когда Tesla проведет специальное мероприятие по доставке первых автомобилей клиентов.