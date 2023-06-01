Фирма-реставратор Mercedes-Benz заподозрена в продаже фейковых 300 SL

Известный немецкий реставратор классических автомобилей компания Kienle оказалась в центре расследования дела о мошенничестве с продажей культовых Mercedes-Benz 300 SL. Информация б этом появилась на форуме Benzclub.

В офисах компании Kienle, которая в автомобильном мире считается одним из крупнейших специалистов по ретро-автомобилям, прошли обыски. В ходе них были найдены «обширные улики», которые должны помочь в дальнейшем расследовании.

Компанию подозревают в том, что она «занималась изготовлением профессиональных дубликатов» культовых Mercedes-Benz 300 SL.

Информация о возможном мошенничестве появилась после того, как в Швейцарии был продан один из таких автомобилей. Новый владелей решил поставить приобретение на учет и оказалось, что машина с аналогичными данными уже зарегистрирована. Расследование быстро показало, что автомобиль с таким же номером шасси был подделкой, что, в свою очередь, привело к Kienle.

При этом эксперты по ретро-автомобилям отмечают, что в последнее время в профессиональной среде бытует мнение о том, что легендарных 300 SL стало слишком много. А стоимость такого спортивного автомобиля составляет от 1,3 до 1,8 миллиона евро.

Ранее на «Авито» появился по-настоящему редкий для России автомобиль — заднеприводный Buick Riviera 1967 года выпуска. Автомобиль продавался в Московской области за 7 млн рублей и продавец заявлял, что в ПТС у него было всего два владельца.