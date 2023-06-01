$80.99+0.3186.50-0.01

Chery iCar 03 вышел на тесты без камуфляжа. Скоро в продаже

В апреле 2023 года состоялся дебют концептуального электрического кроссовера от ещё одного бренда Chery Group - iCar. Новинка имеет индекс 03 и станет пионером модельной линейки, в которую войдут в том числе спортивное купе и минивэн. iCar 03 вышел на тесты без камуфляжа.

Chery iCar 03 вышел на тесты без камуфляжа
© www.autohome.com.cn

iCar 03 - компактный кроссовер с квадратными пропорциями. Длина его кузова составляет 4371 мм, ширина - 1909 мм, высота - 1709 мм. Размер колёсной базы равен 2700 мм. То есть он чуть крупнее Hyundai Creta, у которой от бампера до бампера насчитывается 4300 мм, а межступичное расстояние составляет 2610 мм.

Дорожный просвет iCar 03, как сообщили инсайдеры, составляет 170 мм, что не совсем вяжется с позиционированием модели в качестве "вседорожного SUV". Но, по крайней мере, радует, что у модели будет привод на обе оси.

Отличий прототипа от концептуальной версии iCar 03 не так много: вертикальный логотип - стилизованная буква "i" - с "капота" модели исчез, и его заменили на написанное название бренда. Красные точки в фонарях заменили на оранжевые, так как на них возложена функция указания поворота.

www.autohome.com.cn

Выход iCar 03 запланирован на четвёртый квартал 2023 года. Первой выпустят электрическую версию мощностью, сопоставимой с отдачей ДВС объёмом 2.5 литра и запасом хода до 500 км, а позднее у модели появится гибридная трансмиссия последовательного типа с общей автономностью около тысячи километров.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий