Chery iCar 03 вышел на тесты без камуфляжа

В апреле 2023 года состоялся дебют концептуального электрического кроссовера от ещё одного бренда Chery Group - iCar. Новинка имеет индекс 03 и станет пионером модельной линейки, в которую войдут в том числе спортивное купе и минивэн. iCar 03 вышел на тесты без камуфляжа.

© www.autohome.com.cn

iCar 03 - компактный кроссовер с квадратными пропорциями. Длина его кузова составляет 4371 мм, ширина - 1909 мм, высота - 1709 мм. Размер колёсной базы равен 2700 мм. То есть он чуть крупнее Hyundai Creta, у которой от бампера до бампера насчитывается 4300 мм, а межступичное расстояние составляет 2610 мм.

Дорожный просвет iCar 03, как сообщили инсайдеры, составляет 170 мм, что не совсем вяжется с позиционированием модели в качестве "вседорожного SUV". Но, по крайней мере, радует, что у модели будет привод на обе оси.

Отличий прототипа от концептуальной версии iCar 03 не так много: вертикальный логотип - стилизованная буква "i" - с "капота" модели исчез, и его заменили на написанное название бренда. Красные точки в фонарях заменили на оранжевые, так как на них возложена функция указания поворота.

www.autohome.com.cn