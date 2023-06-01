Гендиректор Ford показал новый гоночный Mustang GT3
Гендиректор американского автопроизводителя Ford Джим Фарли разместил в социальных сетях несколько снимков готовящейся гоночной машины Mustang GT3. Как сообщает издание SPEEDME.RU, автомобиль проходит тестовые заезды в Себринге.
Следует напомнить, что Ford заявлял о своих планах по запуску сразу шести новых гоночных версий S650 Mustang еще в сентябре прошлого года. Уже известно, что GT3 не появится вплоть до 24 часов Дайтоны в 2024 году.
Разрабатываемая версия GT3 получит переработанную версию двигателя Coyote V8 объемом 5,4 литра. Джим Фарли уже успел поинтересоваться у подписчиков, стоит ли Ford создать дорожную версию этого гоночного авто.