Какие иномарки еще можно приобрести в России с официальной гарантией

Купить такой автомобиль становится все сложнее.

Большинство популярных в России иномарок из Европы, Южной Кореи и Японии, даже если и продаются в салонах брендов из этих стран, не обладают официальными гарантийными обязательствами, отмечают эксперты «Открытия Авто», которые оценили перечень доступных на российском рынке автомобилей с официальной гарантией импортера.

Хуже всего ситуация с заводской гарантией у моделей Toyota. В апреле было продано всего 13 кроссоверов RAV4 и 14 седанов Camry (по статистике АЕБ). Крайне мало на складах дилеров остается и кроссоверов Hyundai Tucson от импортеров.