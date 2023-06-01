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Система ABS станет обязательной для автомобилей в России с 1 декабря 2023 года

Все выпускаемые автомобили, которые продаются в России, должны быть оснащены системой ABS в обязательном порядке с 1 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал представитель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Система ABS станет обязательной для автомобилей в России с 1 декабря
© Южный автомобиль

Также с 1 июня 2023 года возобновлено требование к обязательному экологическому стандарту автомобилей не ниже «Евро-2». Ранее производители могли выпускать автомобили любого экологического класса, включая «Евро-0».

Также до 1 февраля 2024 года был продлен мораторий на обязательное оснащение автомобилей системой оповещения экстренных служб Эра-Глонасс.

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