Система ABS станет обязательной для автомобилей в России с 1 декабря

Все выпускаемые автомобили, которые продаются в России, должны быть оснащены системой ABS в обязательном порядке с 1 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал представитель Правительства РФ Михаил Мишустин.

© Южный автомобиль

Также с 1 июня 2023 года возобновлено требование к обязательному экологическому стандарту автомобилей не ниже «Евро-2». Ранее производители могли выпускать автомобили любого экологического класса, включая «Евро-0».