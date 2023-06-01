В России указали на рост числа нелегальных заправок в регионах

Представители Российского топливного союза (РТС) сообщили об увеличении количества нелегальных заправок в российских регионах, передают «Известия».

По словам президента РТС Евгения Аркуши, теневые бизнесмены переоборудуют под передвижные заправки газели и автобусы. Кроме того, ими открываются бензоматы на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов, частных земельных участках. Также они осуществляют продажу некачественных бензина и сжиженного углеводородного газа (СУГ), уточнил собеседник.

Он обратил внимание на то, что подобные объекты функционируют без использования сертифицированного оборудования. Требования технических регламентов и точности отпуска топлива, нормы пожарной безопасности, налоговое законодательство, экологические требования нарушаются, подчеркнул Аркуша.

Он также указал на взрывопожароопасность теневых заправок. Член РТС, управляющий партнер сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина заявила, что в настоящее время число таких теневых объектов по всей стране может составлять более 1–1,5 тыс.