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Tesla открыла предзаказы на Roadster, но его сроки выхода снова сдвинуты

На сайте Tesla вновь стала доступна форма для предзаказа на модель Roadster, которая, если в очередной раз что-то не изменится в планах компании, должна появиться в 2024 году. Правда, чуть позднее, чем ожидалось.

Tesla открыла предзаказы на Roadster и снова сдвинула сроки его выхода в серию
© Пресс-служба Tesla

Для оформления предзаказа на Tesla Roadster необходимо заплатить 5000 долларов, полная стоимость машины - 45 000 долларов (3,63 млн рублей), но, скорее всего, это не совсем корректный прайс, а окончательная цена сформируется ближе к старту продаж. Также на появление формы предзаказа обратили внимание китайские автолюбители, цена новинки в Поднебесной в настоящий момент установлена на уровне 332 000 юаней (3,77 млн рублей).

Ранее Илон Маск сообщил, что в серийное производство Tesla Roadster отправится в 2024 году. Теперь появилась конкретика: это будет конец 2024 года, пишет AutoWeek.

Прототип Roadster нового поколения был представлен в ноябре 2017 года. Тогда заявлялось о крутящем момент 10 000 Нм, разгоне с места до 97 км/ч за 1,9 секунды и пробеге до 1000 км на одной зарядке.

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