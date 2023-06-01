«Автотор» объявил о повышении зарплат сотрудникам

Заработная плата работников калининградского автомобильного завода «Автотор» вырастет с 1 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

В пресс-релизе отмечается, что решение о повышении зарплат на 18-25% было утверждено 14 апреля 2023 года. И уже с 1 июня зарплаты сотрудников завода вырастут благодаря повышению тарифных ставок до 20%. При этом кратно будет увеличен размер надбавки за наставничество и расширено ее применение, а также повышены оклады для инженерно-технического персонала. Таким образом на предприятии рассчитывают и сохранить нынешний коллектив, 40% сотрудников которого работают на «Автоторе» более 10 лет, и привлечь новых специалистов.

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Повышение заработной платы работникам предприятия является частью стратегического плана развития, подчеркнул председатель Совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

При этом, по его словам, на фоне заключенных ранее соглашений с китайской стороной от сотрудников потребуется «освоение новых компетенций и оптимизация производственных процессов при сохранении неизменно высокого качества».

«Согласованные планы касаются в первую очередь реализации проектов по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, а также повышения локализации и дальнейшего технологического сотрудничества по созданию и освоению производств новых видов продукции, включая гибриды, газовые автомобили и другие виды техники на новой энергии», - пояснил он.

Горбунов также сообщил о планах предприятия переобучить сотрудников. Ожидается, что каждый рабочий в сборочном производстве должен будет в течение периода от 8 месяцев до 2 лет освоить все технологические операции на сборочном конвейере, что позволит «быстрее адаптировать производство к новым условиям».