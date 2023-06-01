«Автотор» объявил о повышении зарплат сотрудникам на 18-25%
Заработная плата работников калининградского автомобильного завода «Автотор» вырастет с 1 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
В пресс-релизе отмечается, что решение о повышении зарплат на 18-25% было утверждено 14 апреля 2023 года. И уже с 1 июня зарплаты сотрудников завода вырастут благодаря повышению тарифных ставок до 20%. При этом кратно будет увеличен размер надбавки за наставничество и расширено ее применение, а также повышены оклады для инженерно-технического персонала. Таким образом на предприятии рассчитывают и сохранить нынешний коллектив, 40% сотрудников которого работают на «Автоторе» более 10 лет, и привлечь новых специалистов.
Повышение заработной платы работникам предприятия является частью стратегического плана развития, подчеркнул председатель Совета директоров холдинга Валерий Горбунов.
При этом, по его словам, на фоне заключенных ранее соглашений с китайской стороной от сотрудников потребуется «освоение новых компетенций и оптимизация производственных процессов при сохранении неизменно высокого качества».
«Согласованные планы касаются в первую очередь реализации проектов по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, а также повышения локализации и дальнейшего технологического сотрудничества по созданию и освоению производств новых видов продукции, включая гибриды, газовые автомобили и другие виды техники на новой энергии», - пояснил он.
Горбунов также сообщил о планах предприятия переобучить сотрудников. Ожидается, что каждый рабочий в сборочном производстве должен будет в течение периода от 8 месяцев до 2 лет освоить все технологические операции на сборочном конвейере, что позволит «быстрее адаптировать производство к новым условиям».
Ранее в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае российский завод «Автотор» подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Shanhai Nuoang Automobile Technology. По данным журнала Auto.ru, на предприятии в Калининграде организуют производство автомобилей с разными типами силовых установок. До конца года на заводе запустят линию по механической обработке и сборке электродвигателей. А в 2024 году ожидается запуск производства отливок полного цикла.