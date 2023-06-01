Для российских водителей изменились правила въезда в Евросоюз

С 1 июня 2023 года российским водителям, планирующим въезд в Великобританию, Швейцарию и Евросоюз, необходимо будет получать полис приграничного страхования, пишет РИА Новости.

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании, предполагающих взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта», прекращается с 1 июня этого года.

Теперь россияне должны будут получить полис приграничного страхования на границе Великобритании, ЕС или Швейцарии для въезда в эти государства. Страховщики отметили, что все претензии по ДТП до 1 июня будут решаться в обычном порядке.