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Для российских водителей изменились правила въезда в Евросоюз

С 1 июня 2023 года российским водителям, планирующим въезд в Великобританию, Швейцарию и Евросоюз, необходимо будет получать полис приграничного страхования, пишет РИА Новости.

Для российских водителей изменились правила въезда в Евросоюз
© globallookpress.com

Как сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), действие двусторонних соглашений, заключенных РСА с союзами автостраховщиков государств Европейского экономического пространства, Швейцарии и Великобритании, предполагающих взаимное признание страховых сертификатов «Зеленая карта», прекращается с 1 июня этого года.

Теперь россияне должны будут получить полис приграничного страхования на границе Великобритании, ЕС или Швейцарии для въезда в эти государства. Страховщики отметили, что все претензии по ДТП до 1 июня будут решаться в обычном порядке.

Напомним, «Зеленые карты» будут по-прежнему действовать в Азербайджане, Турции, Белоруссии, Молдавии и других государствах.

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