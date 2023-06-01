Рынок подержанных машин класса люкс установил рекорд десятилетия

По данным «Автостата», в апреле 2023 года россияне купили 243 подержанные машины класса люкс — это рекордное количество за последние 10 лет. Если же сравнивать результаты апреля этого года и прошлого, то продажи таких автомобилей увеличились на 50 процентов. В этом сегменте вторичного рынка самыми популярными марками являются Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

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Так, в прошлом месяце было продано 93 продержанных Bentley — это соответствует 38,3 процентам от общего объема продаж в сегменте. Кроме того, россияне купили по 48 автомобилей Rolls-Royce и Maserati, 32 суперкара Lamborghini, 13 спортивных Ferrari, восемь экземпляров Aston Martin и один Aurus с пробегом.

Традиционно больше всего таких автомобилей покупают жители Москвы (114 шт.), Московской области (45 шт.) и Санкт-Петербурга (30 шт.). Суммарно эта тройка заняла почти 78 процента всего вторичного рынка в люксовом сегменте.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанного автомобиля в России по состоянию на конец мая 2023 года составляет 400 тысяч рублей, средний возраст машин на вторичке — 14 лет, а пробег — 134 тысячи километров.