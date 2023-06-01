Рынок подержанных машин класса люкс установил рекорд десятилетия

В России рекордно выросли продажи люксовых автомобилей с пробегом
По данным «Автостата», в апреле 2023 года россияне купили 243 подержанные машины класса люкс — это рекордное количество за последние 10 лет. Если же сравнивать результаты апреля этого года и прошлого, то продажи таких автомобилей увеличились на 50 процентов. В этом сегменте вторичного рынка самыми популярными марками являются Bentley, Rolls-Royce и Maserati.
Так, в прошлом месяце было продано 93 продержанных Bentley — это соответствует 38,3 процентам от общего объема продаж в сегменте. Кроме того, россияне купили по 48 автомобилей Rolls-Royce и Maserati, 32 суперкара Lamborghini, 13 спортивных Ferrari, восемь экземпляров Aston Martin и один Aurus с пробегом.
В рейтинге популярных моделей в тройку лидеров по объемам продаж вошли Bentley Continental GT (49 штук), Bentley Flying Spur (22 шт.) и Lamborghini Urus (20 шт.). В первую пятерку также попали Bentley Bentayga (19 шт.) и Maserati Levante (19 шт.).
Традиционно больше всего таких автомобилей покупают жители Москвы (114 шт.), Московской области (45 шт.) и Санкт-Петербурга (30 шт.). Суммарно эта тройка заняла почти 78 процента всего вторичного рынка в люксовом сегменте.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость подержанного автомобиля в России по состоянию на конец мая 2023 года составляет 400 тысяч рублей, средний возраст машин на вторичке — 14 лет, а пробег — 134 тысячи километров.
Четверть предложений о продаже приходится на возрастные машины старше 20 лет, 21 процент — на машины в возрасте 15-19 лет и 10-14 лет. Относительно «молодые» автомобили трех-пяти лет занимают 14 процентов рынка, а двухлетние — только семь процентов.