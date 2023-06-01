Jaguar отзывает электрокары I-Pace

Бренд Jaguar отзывает в США более 6 тыс. электрокаров I-Pace из-за угрозы возгорания
Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, английский производитель Jaguar вынужден отозвать 6 367 электромобилей I-Pace в США. Причиной тому стали восемь зарегистрированных пожаров в машинах. По первоначальной версии возгорание могло возникнуть из-за перегрева аккумулятора.
Под отзыв попадают автомобили, выпущенные в период с 5 июня 2018 года по 25 мая 2023 года. Компания проводит расследования с начала февраля 2022 года. Именно тогда была получена первая жалоба, что автомобиль загорелся. Отмечается, что анализ проблемы идет до сих пор.
С 21 июля владельцы Jaguar I-Pace, которые попадают под отзывы, должны будут передать автомобиль в официальный дилерский центр. Там будет установлено новое программное обеспечение модуля управления энергией батареи. Сообщений о травмах или несчастных случаях получено не было.