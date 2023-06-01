Jaguar отзывает электрокары I-Pace

Как передает ТАРАНТАС НЬЮС, английский производитель Jaguar вынужден отозвать 6 367 электромобилей I-Pace в США. Причиной тому стали восемь зарегистрированных пожаров в машинах. По первоначальной версии возгорание могло возникнуть из-за перегрева аккумулятора.

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Под отзыв попадают автомобили, выпущенные в период с 5 июня 2018 года по 25 мая 2023 года. Компания проводит расследования с начала февраля 2022 года. Именно тогда была получена первая жалоба, что автомобиль загорелся. Отмечается, что анализ проблемы идет до сих пор.