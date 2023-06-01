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В Подмосковье спасатели извлекли таксу, застрявшую под капотом автомобиля

В городском округе Чехов Московской области для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает паблик «Чехов Вид» в соцсети «ВКонтакте».

Погнавшаяся за кошкой такса застряла в моторном отсеке авто
© Газета.Ru

Инцидент произошел в садовом товариществе рядом с деревней Бавыкино. На фото с места происшествия видно, что собака рыжей масти оказалась в подкапотном пространстве автомобиля Skoda между двигателем и моторным щитом, отделяющим моторный отсек от салона.

Автор сообщения уточнил, что собака забралась в моторный отсек снизу, погнавшись за кошкой. Прибывшим по вызову спасателям удалось достать застрявшее животное, не причинив ему травм.

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