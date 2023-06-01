Погнавшаяся за кошкой такса застряла в моторном отсеке авто

В Подмосковье спасатели извлекли таксу, застрявшую под капотом автомобиля
В городском округе Чехов Московской области для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает паблик «Чехов Вид» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел в садовом товариществе рядом с деревней Бавыкино. На фото с места происшествия видно, что собака рыжей масти оказалась в подкапотном пространстве автомобиля Skoda между двигателем и моторным щитом, отделяющим моторный отсек от салона.
Автор сообщения уточнил, что собака забралась в моторный отсек снизу, погнавшись за кошкой. Прибывшим по вызову спасателям удалось достать застрявшее животное, не причинив ему травм.