Погнавшаяся за кошкой такса застряла в моторном отсеке авто

В городском округе Чехов Московской области для извлечения таксы, застрявшей в моторном отсеке автомобиля, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает паблик «Чехов Вид» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в садовом товариществе рядом с деревней Бавыкино. На фото с места происшествия видно, что собака рыжей масти оказалась в подкапотном пространстве автомобиля Skoda между двигателем и моторным щитом, отделяющим моторный отсек от салона.