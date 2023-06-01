Новый кроссовер iCar 03 от Chery показал салон

В апреле этого года китайская компания Chery запустила очередной новый бренд — iCar, он будет выпускать высокотехнологичные электромобили для обеспеченной молодёжи. Первенцем станет угловатый компактный кроссовер iCar 03, его продажи начнутся до конца текущего года, а сегодня рассекречен дизайн интерьера.

© Колеса.ру / iCar

В Китае iCar известен с 2021 года как суббренд, под которым Chery продаёт недорогой городской электромобиль QQ — это прямой конкурент сверхпопулярного Wuling Hongguang Mini EV. Теперь же iCar дорос до статуса полноценного бренда и дешёвым он больше не будет, iCar уходит в околопремиальный сегмент и нацелен на конкуренцию с брендом Zeekr от Geely, а это значит, что большое внимание уделяется дизайну.

Колеса.ру / iCar

Эмблему iCar в виде буквы «i» разработал Цао Сюэ — автор талисмана (панды) прошлогодних зимних Олимпийских игр в Пекине. Эта эмблема воспроизведена в светотехнике кроссовера iCar 03 и некоторых элементах его салона, то есть является стилеобразующей. В апреле iCar анонсировал сразу шесть моделей, был рассекречен дизайн кроссовера iCar 03 и спорткара iCar GT, далее в линейке появятся ещё два кроссовера, ещё один спорткар и минивэн.

Кроссовер iCar 03, скорее всего, станет первой серийной моделью нового бренда: по данным китайского журнала Autohome, его производство начнётся в октябре, а продажи — в четвёртом квартале, то есть до конца 2023 года. Габаритная длина iCar 03 — 4200 мм, ширина — 1830 мм, высота — 1700 мм, колёсная база — 2700 мм. Силовая установка будет полностью электрической, но подробностей о ней пока нет — известно лишь, что модель щедро нашпигуют электронными ассистентами водителя, вплоть до автопилота второго уровня.

Дизайн интерьера iCar 03 впечатляет: все элементы тщательно продуманы с точки зрения декора — редкий случай, когда салон китайской машины интересно рассматривать в мелочах. На передней панели размещены три экрана — приборный, мультимедийный и индивидуальный для переднего пассажира. На спицах слегка оквадраченного руля есть навигационные барабанчики, как у электромобилей Tesla, и кнопка прямого выхода в WeChat — очень популярный в Китае мессенджер.

На этом кадре на экране мультимедийной системы виден разработанный для iCar виртуальный ассистент i-VA — девушка с очень эффектным формами, которая станет своеобразным визуализированным аналогом ChatGPT: она сможет ответить буквально на любые вопросы пользователя благодаря постоянному доступу к нейросети.

Центральный тоннель огорожен двумя массивными поручнями, между ними размещены два подстаканника, лоток беспроводной зарядки для смартфона и хрустальная шайба выбора ездовых режимов — их, судя по картинке, целых десять, в том числе спортивный и предназначенный для езды по снегу.

Колеса.ру / iCar 03

Ожидается, что в базовой комплектации iCar 03 будет стоить около 150 000 юаней (1,71 млн рублей в переводе по текущему курсу), цена богатых версий с полным набором удобств будет существенно выше.