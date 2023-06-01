Водителям напомнили об ответственности за несвоевременную регистрацию автомобиля в ГИБДД

После покупки автомобиля новый владелец по закону обязан зарегистрировать его в ГИБДД. Чем грозит нарушение сроков, разбирался портал NJcar.

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» оговаривает, что водитель обязан подать заявление на регистрацию транспортного средства в течение 10 дней со дня покупки. При этом еще до обращения в ГИБДД владельцу необходимо приобрести полис ОСАГО.

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Если же сроки регистрации были нарушены, то перед подачей документов новому владельцу придется заплатить штраф. Его размеры указаны в КоАП РФ. В частности, штраф за нарушение правил государственной регистрации всех видов транспортных средств составляет для физических лиц от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц - от 2500 до 3500 рублей, для юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

«В соответствии с частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, налагается административный штраф в размере от 500 до 800 рублей. При повторном совершении правонарушения на владельца транспортного средства налагается штраф в размере 5 000 рублей или соответствующее лицо лишается права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев», - отмечает издание.

Для того, чтобы избежать штрафа, необходимо вовремя подать заявление в ГИБДД. При этом осмотр автомобиля и регистрацию можно провести позже. Однако необходимо учитывать, что по истечении 10 дней со дня покупки автомобиль уже нельзя будет эксплуатировать, и он должен быть доставлен для регистрации в ГИБДД на эвакуаторе.

Ранее адвокат Кирилл Данилов, преподаватель Финансового университета при правительстве, дал несколько советов о том, как обезопасить себя при покупке машины. В первую очередь он посоветовал убедиться, что нет никаких ограничений, препятствующих регистрационным действиям с автомобилем, в том числе и в том, что он не находится в розыске, в залоге или совместной собственности супругов.