Бывший SsangYong представил обновленные Tivoli и Tivoli Air

KG Mobility представила обновленный кроссовер Tivoli. Как сообщает порта «Колеса.ru», бывший SsangYong, который переименовали после покупки в марте 2023 года, модернизировал сразу две версии автомобиля.

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У Tivoli и Tivoli Air изменили бампер — теперь у них передняя часть оснащена трапециевидной решеткой, а вместо длинных прорезей появились три небольших отверстия. Укороченная версия также получила обновленный задний бампер. Длинна обычного Tivoli не изменилась, тогда как Tivoly Air стал чуть длиннее — 4495 мм. Колесная база осталась той же — 2600 мм.

В салоне появилась новая мультимедийная система с дисплеем, который оснащен сенсорными кнопками. Также сенсорным стал блок управления климат-контролем. В комплекте идут виртуальная приборная панель, семь подушек безопасности, а также системы автоматического торможения и удержания в полосе.

На Tivoly устанавливают бензиновый «атмосферник» на 1,6 литра с мощностью 126 л.с., а также «турбочетверка» на 1,5 литра с мощностью 163 л.с.. Турбомотор по-прежнему есть лишь у Tivoly Air. Они сочетаются с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Полный привод останется лишь у Tivoli с 1.5T, остальные версии — переднеприводные.