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Нацсоюз водителей: 60% автомобилистов не поддерживают введение платных дорог в России

Большая часть российских водителей недовольна взиманием платы за проезд по дорогам общего пользования. К такому выводу пришли эксперты Национального автомобильного союза (НАС) России, которые провели социологическое исследование (есть в распоряжении «Газеты.Ru») мнения автомобилистов совместно с маркетинговым агентством FDF Group.

Большинство водителей России высказались против платных дорог
© Александр Вильф/РИА «Новости»

Так, в ходе опроса 58% автовладельцев не поддержали введение платных трасс, 37% респондентов высказались положительно за их появление, а 5% водителей затруднились с ответом на этот вопрос. Комментируя результаты ответов, в НАС подчеркнули, что тарифы на платных трассах сейчас не отвечают рыночным реалиям.

«В 2023 году проезд по трассе М4 по маршруту «Москва – Краснодар» будет стоить дороже, чем два авиабилета, даже без учета амортизации автомобиля. Это приведет к оттоку трафика, росту нагрузки на бесплатные трассы, снижению комфорта путешествий в РФ», — говорится в исследовании союза.

Автомобилистов в ходе исследования также спросили, влияет ли установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на показатели аварийности. 52% опрошенных признали, что комплексы снижают аварийность на дорогах, 40% респондентов считают, что они не влияют на число ДТП, еще 2% затруднились ответить, а 6% убеждены, что камеры и вовсе повышают риск наступления аварии.

«Камеры оказывают положительное влияние в части обеспечения безопасности дорожного движения. Однако необходим комплексный подход к требованиям по их размещению. Недопустима установка камер вне мест повышенной аварийности и смертности, установка «треног» в удобных для контроля местах», — заявили эксперты НАС по этому поводу.

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