Китайская компания Geely запускает продажи нового экономичного кроссовера Galaxy L7. Модель выходит на китайский рынок с начальной ценой в 138,7 тысячи юаней (1,58 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня). Это кроссовер с гибридной установкой, который способен проехать на одном электричестве до 115 километров, его общий запас хода достигает 1370 километров, а расход топлива составляет 5,2 литра на 100 километров. На рынке Китая новинке предстоит конкурировать с BYD Song.

© Motor.ru / Geely Galaxy L7

L7 представляет собой среднеразмерный кроссовер, который построен на платформе Volvo e-CMA. В движение его приводит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 163 лошадиные силы и два электродвигателя — суммарная отдача агрегатов равна 390 силам. На выбор предложены две батареи разной емкости, 9,11 и 18,7 киловатт-часа.

Если говорить о дизайне, то при первом взгляде L7 можно принять за электромобиль из-за отсутствия радиаторной решетки. На деле же за охлаждение ДВС отвечают небольшие прорези у передней оптики. В самой компании отмечают, что использование гибридной технологии позволяет оснастить мотор эффективной системой охлаждения, так что большая решетка ему и не нужна.

Motor.ru / Geely Galaxy L7

Motor.ru / Geely Galaxy L7

Motor.ru / Geely Galaxy L7

Motor.ru / Geely Galaxy L7

В салоне на передней панели установлены три экрана — 10,25-дюймовая цифровая «приборка» перед водителем, центральный вертикальный планшет на 13,2 дюйма и 16,2-дюймовый дисплей для пассажира. Кроссовер оснащен подогревом и вентиляцией кресел, аудиосистемой с 11 динамиками и полуавтопилотом второго уровня автономности.