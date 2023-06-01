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Серийные Lada X-Cross 5 протестируют на российских дорогах

Торжественная церемония старт серийного производства кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге состоится позднее в этом месяце. Однако сборка новой модели уже ведётся, и товарные автомобили отправятся в двухнедельный тест-драйв, пишет паблик "Тольятти", опубликовавший фото автомобиля.

Серийные Lada X-Cross 5 отправятся в двухнедельный тест-драйв
© пресс-служба АвтоВАЗа

Lada X-Cross 5 - копия китайского кроссовера FAW Bestune T77, который уже был представлен на российском рынке. Теоретически модель уже имеет все необходимые корректировки в работе систем и подвески для успешной эксплуатации на наших дорогах, но, возможно, вазовские инженеры захотят внести некоторые изменения по итогам двухнедельного тест-драйва.

Lada X-Cross 5 оснащается турбированным полуторалитровым двигателем, в пару которому можно выбрать 6-ступенчатую МКП или 7-скоростной "робот" с двумя сцеплениями. У китайского кроссовера с шильдиком FAW отдача мотора составляет 160 л.с. и 258 Нм. Не исключено, что ребрендинг также предполагает дефорсировку до 150 л.с. с целью снижения транспортного налога для будущих владельцев авто.

Ранее эксперты рассказали в беседе с "Российской газетой", сколько может стоить Lada X-Cross 5.

В течение двух лет на к Lada X-Cross 5 присоединятся ещё две модели - седан и кроссовер сегмента D.

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