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Своими руками: крутые автомобили с «механикой»

Механические коробки передач понемногу теряют популярность во всех сегментах рынка. Если раньше «ручку» ценили за дешевизну и скорость работы, то теперь ситуация меняется. Автоматы, вариаторы и «роботы» оказываются всё доступнее и часто встречаются даже на бюджетных моделях, а благодаря быстродействию современных трансмиссий двухпедальными становятся даже мощные спорткары. Впрочем, многие энтузиасты до сих пор не готовы отказаться от «мешалки», и автопроизводители идут им навстречу. В нашей подборке — яркие машины, которые (пока ещё) можно купить с механикой.

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