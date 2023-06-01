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АВТОВАЗ ускорил доработку обновленной LADA Vesta

Как сообщает SPEEDME.RU, улучшение автомобилей LADA Vesta будет проходить быстрее. Установкой нового программного обеспечения теперь занимаются специалисты из Центра Инжиниринга ВАЗа.

АВТОВАЗ ускорил доработку обновленной LADA Vesta
© Моя Москва.онлайн

По данным источника, автопроизводитель занялся ремонтом застоявшихся машин, кузов которых со временем немного пожелтел. Работы будут производиться в две смены без выходных. Плотный график продлится до 20 июня.

Напомним, что ранее была выявлена ошибка в работе программного обеспечения. При установке и замене блока вновь выдаëт некорректную работу электронных систем автомобиля. На протяжении месяца эксперты стараются устранить неисправность.

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