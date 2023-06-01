АВТОВАЗ ускорил доработку обновленной LADA Vesta

Как сообщает SPEEDME.RU, улучшение автомобилей LADA Vesta будет проходить быстрее. Установкой нового программного обеспечения теперь занимаются специалисты из Центра Инжиниринга ВАЗа.

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По данным источника, автопроизводитель занялся ремонтом застоявшихся машин, кузов которых со временем немного пожелтел. Работы будут производиться в две смены без выходных. Плотный график продлится до 20 июня.