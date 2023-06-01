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Livan планирует продавать на рынке России три модели

Автопроизводитель Livan хочет локализовать сборку машин на территории России. Линейка бренда будет представлена тремя моделями.

Livan планирует локализовать в России сборку трех моделей
© Car.ru

Компания Livan будет стремительно развиваться на рынке РФ. В планах у производителя - выпуск конкурента для модели “Москвич 6”, которая еще не была представлена официально.

Напомним, что марка Livan была основана компаниями Lifan и Geely. Сейчас бренд разрабатывает стратегию, чтобы занять свободную нишу на рынке России. В дилерских центрах уже представлена дебютная партия кроссоверов X3 Pro. Производитель намерен расширить модельную линейку до 3 позиций. Это позволит к концу 2023 года занять долю в 1-1.5%.

Livan X3 Pro представляет собой кроссовер В-класса. В этом сегменте ранее был представлен отечественный Lada XRay. Кроме того, в скором времени на рынок выйдет новый “Москвич”, который является конкурентом китайской модели. На рынке России X3 Pro готовы продаваться за 1 699 900 рублей.

Под капотом автомобиля используется атмосферный двигатель рабочим объемом 1.5 литра. Производитель сообщает, что его мощность составляет 103 л.с., а работает он совместно с вариаторной КПП и передним приводом.

Еще одна модель в линейке - X6 Pro, который будет представлен во второй половине лета. В оснащении такого кроссовера предусматривается роботизированная трансмиссия. Новинку можно считать перелицованным исполнением Geely Vision X6 Pro. Длина кузова составляет 4.5 метра, а колесная база - 1.8 метра.

Третья новинка бренда - S6 Pro, который относится к D-классу. Такой автомобиль станет конкурентом для “Москвич 6”. В движение приводится мотором 1.5 и роботизированной КПП. В качестве основы для машины использовали модель Geely Emgrand L. Автопроизводитель Livan намерен в 2024 году реализовать на рынке России до 40 000 машин.

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