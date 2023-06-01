Livan планирует локализовать в России сборку трех моделей

Livan планирует продавать на рынке России три модели
Автопроизводитель Livan хочет локализовать сборку машин на территории России. Линейка бренда будет представлена тремя моделями.
Компания Livan будет стремительно развиваться на рынке РФ. В планах у производителя - выпуск конкурента для модели “Москвич 6”, которая еще не была представлена официально.
Напомним, что марка Livan была основана компаниями Lifan и Geely. Сейчас бренд разрабатывает стратегию, чтобы занять свободную нишу на рынке России. В дилерских центрах уже представлена дебютная партия кроссоверов X3 Pro. Производитель намерен расширить модельную линейку до 3 позиций. Это позволит к концу 2023 года занять долю в 1-1.5%.
Livan X3 Pro представляет собой кроссовер В-класса. В этом сегменте ранее был представлен отечественный Lada XRay. Кроме того, в скором времени на рынок выйдет новый “Москвич”, который является конкурентом китайской модели. На рынке России X3 Pro готовы продаваться за 1 699 900 рублей.
Под капотом автомобиля используется атмосферный двигатель рабочим объемом 1.5 литра. Производитель сообщает, что его мощность составляет 103 л.с., а работает он совместно с вариаторной КПП и передним приводом.
Еще одна модель в линейке - X6 Pro, который будет представлен во второй половине лета. В оснащении такого кроссовера предусматривается роботизированная трансмиссия. Новинку можно считать перелицованным исполнением Geely Vision X6 Pro. Длина кузова составляет 4.5 метра, а колесная база - 1.8 метра.
Третья новинка бренда - S6 Pro, который относится к D-классу. Такой автомобиль станет конкурентом для “Москвич 6”. В движение приводится мотором 1.5 и роботизированной КПП. В качестве основы для машины использовали модель Geely Emgrand L. Автопроизводитель Livan намерен в 2024 году реализовать на рынке России до 40 000 машин.