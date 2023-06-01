Объявлены цены на новую модификацию кроссовера Geely Tugella для рынка РФ

Бренд Geely объявил цены на новую модификацию кроссовера Geely Tugella для рынка РФ
Редакция издания ТАРАНТАС НЬЮС узнала, в какую цену обойдется новая модель Geely Тugella для российских покупателей. Отмечается, что дилерские центры Geely в нашей стране начали принимать заявки на покупку. Сама модель представляет из себя спортивный купе-кроссовер.
Покупателю такая новинка обойдется в 3 899 990 рублей за комплектацию Luxury. Однако имеется специальное предложение, по которому цена может сократиться до 3 409 990 рублей. Стоит отметить, что с января по апрель реализовано 2 839 экземпляров Geely Tugella в России.
Что касается технической части, то автомобиль имеет четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель. Его мощность составляет - 200 л.с., а максимальный крутящий момент, равный 350 Нм. С места до 100 км/ч Geely Тugella ускоряется за 7,4 секунды.