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Бренд Geely объявил цены на новую модификацию кроссовера Geely Tugella для рынка РФ

Редакция издания ТАРАНТАС НЬЮС узнала, в какую цену обойдется новая модель Geely Тugella для российских покупателей. Отмечается, что дилерские центры Geely в нашей стране начали принимать заявки на покупку. Сама модель представляет из себя спортивный купе-кроссовер.

Объявлены цены на новую модификацию кроссовера Geely Tugella для рынка РФ
© пресс-служба Geely

Покупателю такая новинка обойдется в 3 899 990 рублей за комплектацию Luxury. Однако имеется специальное предложение, по которому цена может сократиться до 3 409 990 рублей. Стоит отметить, что с января по апрель реализовано 2 839 экземпляров Geely Tugella в России.

Что касается технической части, то автомобиль имеет четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель. Его мощность составляет - 200 л.с., а максимальный крутящий момент, равный 350 Нм. С места до 100 км/ч Geely Тugella ускоряется за 7,4 секунды.

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