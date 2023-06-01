Дилеры Kia подтвердили работу над "серьёзным конкурентом Hilux и Ranger"

Буквально это означает следующее: рамную конструкцию кузова, грузоподъёмность не менее тонны и буксировочная способность до 3,5 тонн. В Kia сообщили, что пикап получит дизель. Самыми очевидными кандидатами являются 2.2 CRDi и трёхлитровый турбодизель, устанавливаемый на Mohave. В будущем не исключается появление и чисто электрической версии модели.

На самом деле, Kia не раз подтверждала факт работы над проектом по созданию пикапа. Ещё в 2007 году появилась информация о рассмотрении возможности создания авто для рынка США - это случилось после подписания соглашения о свободе внешней торговли между США и Южной Кореей. В 2019 году представитель Kia заявил, что инженеры приступили к проектированию среднеразмерного пикапа, ожидалось, что он появится в 2022 или 2023 году. Пока же есть только прототипы с фронтальной частью от Kia Mohave - его свежие фото опубликовал сайт AutoSpy.