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Дилеры Kia подтвердили работу над конкурентом Toyota Hilux и Ford Ranger

Представители Kia Australia на последней встрече с дилерами подтвердили планы по выпуску пикапа, сообщает Which Car. Его характеризуют как "серьёзного конкурента Hilux и Ranger".

Дилеры Kia подтвердили работу над "серьёзным конкурентом Hilux и Ranger"
© Российская Газета / www.whichcar.com.au

Буквально это означает следующее: рамную конструкцию кузова, грузоподъёмность не менее тонны и буксировочная способность до 3,5 тонн. В Kia сообщили, что пикап получит дизель. Самыми очевидными кандидатами являются 2.2 CRDi и трёхлитровый турбодизель, устанавливаемый на Mohave. В будущем не исключается появление и чисто электрической версии модели.

Ожидается, что премьера пикапа Kia состоится в 2024 году, а продажи в Австралии - одном из главных рынков для авто подобного сегмента, стартуют в 2025-м.

На самом деле, Kia не раз подтверждала факт работы над проектом по созданию пикапа. Ещё в 2007 году появилась информация о рассмотрении возможности создания авто для рынка США - это случилось после подписания соглашения о свободе внешней торговли между США и Южной Кореей. В 2019 году представитель Kia заявил, что инженеры приступили к проектированию среднеразмерного пикапа, ожидалось, что он появится в 2022 или 2023 году. Пока же есть только прототипы с фронтальной частью от Kia Mohave - его свежие фото опубликовал сайт AutoSpy.

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