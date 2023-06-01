GM объявил цены и комплектации четырехдверной версии нового Chevrolet Aveo

«Четырехдверка» поступит в свободную продажу в трех комплектациях, тогда как у хэтчбека их две. Техника едина для всего семейства.

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Мировая премьера свежих «пятидверки» и седана Chevrolet Aveo состоялась минувшей весной: они пока представлены только в Мексике, хэтч там стартовал весной. Теперь же местное подразделение General Motors объявило цены и комплектации четырехдверной версии. Напомним, в качестве Aveo нового поколения компания позиционирует машины, разработанные вместе со своим давним китайским партнером – SAIC. В Поднебесной же налажено производство. К слову, хэтчбек там ранее засветился под локальной маркой Wuling (входит в СП американского и китайского концернов), однако в гамме этого бренда бюджетник пока так и не появился. Но вернемся к Aveo.

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Спереди «четырехдверка» практически полностью скопировала пятидверную модификацию, зато задний бампер оригинальный. Вдобавок в задних стойках крыши Aveo-седана есть дополнительные окошки, плюс на крышке багажника красуется хромированная плашка. Длина четырехдверного Шеви равна 4490 мм против 4170 мм у хэтчбека, остальные габариты совпадают: ширина – 1695 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2550 мм. Заявленный объем багажника седана – 475 литров (у хэтча – 304 литра). Внутри машины повторяют друг друга.

Двигатель тоже один на двоих – новый Chevrolet Aveo оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 98 л.с. и 142 Нм. Начальные версии получили шестиступенчатую «механику», топовым исполнениям достался вариатор. Привод, разумеется, только передний.

В Мексике седан доступен в трех комплектациях – LS, LT и LT Plus. У «пятидверки» аналогичная линейка, однако в отличие от четырехдверного Aveo самого дешевого хэтча в свободной продаже нет – он предложен только корпоративным покупателям. Как бы то ни было, все Авео по умолчанию имеют шесть подушек безопасности, дисковые тормоза, ABS, мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном и камеру заднего вида. Топовый Aveo LT Plus – это еще двухцветные 15-дюймовые диски, климат-контроль и дополнительный USB-порт для задних седоков. Ни модной ныне виртуальной приборки, ни светодиодных фар для модели не предусмотрено даже за доплату (диодными сделали лишь ходовые огни).

За новый седан Chevrolet Aveo просят около 16 000 – 19 000 долларов, тогда как хэтчбек стоит где-то от 16 700 долларов (версия LT). Для сравнения, базовый четырехдверный Kia Rio в Мексике обойдется примерно на 200 долларов дороже, седан Hyundai HB20S там стоит от 19 000 долларов, а Nissan Versa – от 18 400 долларов. При этом Хендэ и Ниссан продают в Мексике и более доступные седаны Grand i10 (от 14 000 долларов) и V-Drive (Versa предыдущего поколения; от 15 800 долларов), но модель корейской марки гораздо компактнее Авео, а «четырехдверка» Nissan уже давно устарела.