Цены на новые KIA K8 снизились на 1,5 млн рублей

Один из автодилеров России предлагает новые KIA K8 с большими скидками. Снижение стоимости составляет почти 1,5 млн рублей.

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Сейчас минимальная стоимость нового KIA K8 в России составляет 4 450 000 рублей. Всего 2 недели назад прайс начинался от 5 960 000 рублей. Максимальную комплектацию дилеры оценивали в 6 370 000 рублей. Напомним, что автомобили привозятся в страну по схеме параллельного импорта.

KIA K8 оснащен системой переднего привода, бензиновым мотором рабочим объемом 3,5 литра. Производительность силовой установки составляет 300 л.с. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая АКПП. Производитель сообщает, что до 100 км/час такой автомобиль способен разгоняться всего за 6,9 секунды.

В списке опций седана представлен адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и камера с обзором на 360 градусов. Кроме того, производитель предусмотрел систему подогрева кресел, мультимедийный комплекс с дисплеем на 12 дюймов. Салон автомобиля получил отделку кожей.

Напомним, официальная презентация модели KIA K8 состоялась в 2021 году. Тогда производитель представил эту модель в качестве замены для K7. В моторной гамме использовалось сразу 4 установки. Для седана предусмотрели набор дорогостоящих опций - пневматические камеры, отдельный блок управления для пассажиров заднего ряда и премиальную акустику.